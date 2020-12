Covid, Magi: “Il medico non deve mettere a rischio gli altri” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA – “Su 46mila medici a Roma ci sono solo tre segnalazioni di cosiddetti ‘no-vax’. Una contrarietà quindi molto minoritaria, ma è bene avere seguito la vicenda. Bisogna informare correttamente”. Così Antonio Magi, presidente dell’Omceo Roma, l’Ordine dei medici della Capitale, parlando con l’agenzia Dire, dopo la partenza della campagna vaccinale contro il Covid, di quei medici che sui social e sui media tradizionali hanno espresso i loro dubbi e la loro reticenza, ma soprattutto hanno fornito ai pazienti che si sono loro rivolti informazioni che potrebbero essere giudicate inappropriate. Leggi su dire (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA – “Su 46mila medici a Roma ci sono solo tre segnalazioni di cosiddetti ‘no-vax’. Una contrarietà quindi molto minoritaria, ma è bene avere seguito la vicenda. Bisogna informare correttamente”. Così Antonio Magi, presidente dell’Omceo Roma, l’Ordine dei medici della Capitale, parlando con l’agenzia Dire, dopo la partenza della campagna vaccinale contro il Covid, di quei medici che sui social e sui media tradizionali hanno espresso i loro dubbi e la loro reticenza, ma soprattutto hanno fornito ai pazienti che si sono loro rivolti informazioni che potrebbero essere giudicate inappropriate.

