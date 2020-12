Calciomercato Inter: addio Nainggolan, arriva Pellè? Le prossime mosse (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nella giornata di ieri è avvenuto l’incontro tra Conte e il presidente dell’Inter Zhang in video: Nainggolan al Cagliari, possibile Pellè Tutto pronto per l’apertura ufficiale della sessione invernale di Calciomercato. Il 4 gennaio potrebbero arrivare subito colpi sensazionali con l’Inter sempre molto attiva sul fronte acquisti e cessioni. Il centrocampista belga, Radja Nainggolan, che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nella giornata di ieri è avvenuto l’incontro tra Conte e il presidente dell’Zhang in video:al Cagliari, possibileTutto pronto per l’apertura ufficiale della sessione invernale di. Il 4 gennaio potrebberore subito colpi sensazionali con l’sempre molto attiva sul fronte acquisti e cessioni. Il centrocampista belga, Radja, che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter: è fatta per la cessione di Nainggolan Il belga torna al Cagliari in prestito secco… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, vicinissimo il ritorno di #Nainggolan al #Cagliari: prestito secco - Gazzetta_it : #Nainggolan lascia l' #Inter: torna al #Cagliari in prestito secco - cmdotcom : #Marino (dg #Udinese) avvisa #Juve e #Inter: '#DePaul a gennaio non si muove. Il prezzo finora spaventa tutti'… - RGarinella : Mercato Inter, ecco perché bisognerebbe sfoltire la rosa. Il punto #Inter #calciomercato #amala Il mio articolo pe… -