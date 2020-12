Tragedia natalizia: 12enne muore improvvisamente sotto gli occhi della madre (Di martedì 29 dicembre 2020) Il giovane Cason Hallwood stava trascorrendo il periodo delle feste con la madre ei tre fratelli, e proprio il giorno di Natale è accaduta la Tragedia E ‘deceduto improvvisamente proprio il giorno di Natale Cason Hallwood , il 12enne di Winsford (Inghilterra) che proprio prima dei festeggiamenti è svenuto e non si è più svegliato. Il ragazzo era in compagnia della madre, Louise, e dei tre fratelli – i gemelli Cowen e Corley, 18 anni, e Caiden, 13 – nella loro casa a Winsford, nel Cheshire. Non c’era nulla che potesse dare strani segnali: la sera prima Cason si era goduto la cena di Natale dai nonni ed era di buon umore prima di recarsi al parco con i suoi amici. La Tragedia il giorno di Natale Poche ore dopo, però, il 12enne ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 29 dicembre 2020) Il giovane Cason Hallwood stava trascorrendo il periodo delle feste con laei tre fratelli, e proprio il giorno di Natale è accaduta laE ‘decedutoproprio il giorno di Natale Cason Hallwood , ildi Winsford (Inghilterra) che proprio prima dei festeggiamenti è svenuto e non si è più svegliato. Il ragazzo era in compagnia, Louise, e dei tre fratelli – i gemelli Cowen e Corley, 18 anni, e Caiden, 13 – nella loro casa a Winsford, nel Cheshire. Non c’era nulla che potesse dare strani segnali: la sera prima Cason si era goduto la cena di Natale dai nonni ed era di buon umore prima di recarsi al parco con i suoi amici. Lail giorno di Natale Poche ore dopo, però, ilha ...

