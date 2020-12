L’ex capo segreteria di Alemanno e le minacce via social a Sigfrido Ranucci (Di martedì 29 dicembre 2020) Non sono una novità, purtroppo, le minacce a Ranucci di Report. Il giornalista e conduttore della nota trasmissione d’inchiesta di Raitre ha ricevuto un vero e proprio shitstorm sui social network, ancor più rilevante se si considera che è partito da una personalità che, in passato, ha avuto incarichi istituzionali in quanto ex capo di gabinetto di Gianni Alemanno quando quest’ultimo era ministro per le Politiche Agricole. In un post su Facebook – a cui sono seguiti diversi commenti – Sigfrido Ranucci di Report è stato definito più volte “bastardo”. LEGGI ANCHE > Sigfrido Ranucci: «Chiesto tre volte a Salvini di risponderci, ora una seconda puntata sulla Lega» minacce a Ranucci di Report, il tweet ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 29 dicembre 2020) Non sono una novità, purtroppo, ledi Report. Il giornalista e conduttore della nota trasmissione d’inchiesta di Raitre ha ricevuto un vero e proprio shitstorm suinetwork, ancor più rilevante se si considera che è partito da una personalità che, in passato, ha avuto incarichi istituzionali in quanto exdi gabinetto di Gianniquando quest’ultimo era ministro per le Politiche Agricole. In un post su Facebook – a cui sono seguiti diversi commenti –di Report è stato definito più volte “bastardo”. LEGGI ANCHE >: «Chiesto tre volte a Salvini di risponderci, ora una seconda puntata sulla Lega»di Report, il tweet ...

kiara86769608 : RT @IoCivico: @reportrai3 @RaiTre 1 che ci fa l’ex capo segretaria di un ladro corrotto mafioso in un ministero? 2 Ranucci deve denunciare… - gjscco : RT @IoCivico: @reportrai3 @RaiTre 1 che ci fa l’ex capo segretaria di un ladro corrotto mafioso in un ministero? 2 Ranucci deve denunciare… - IoCivico : @reportrai3 @RaiTre 1 che ci fa l’ex capo segretaria di un ladro corrotto mafioso in un ministero? 2 Ranucci deve d… - Ussignur_ : @DiegoPetracca27 @LUCIANA75087178 @omone69 Fai il bravo, spegni la TV e leggi quello che dice l'ex VP di Pfizer e q… - BobToney65 : RT @gzibordi: l'ex scienziato capo di Pfizer, Yeadon, ha messo in piedi con molti altri medici e scienziati un gruppo contro i tamponi I '… -