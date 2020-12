La vecchia politica va a Rebibbia e si inginocchia a Denis Verdini. Salvini e molti altri in fila per omaggiare il senatore. Vergognarsi di un condannato? Cose di altri tempi (Di martedì 29 dicembre 2020) Tutti in ginocchio da Verdini, il Denis di quella Lunigiana che si sente più Liguria che Toscana, ed evidentemente ancora riverito e potente, seppure momentaeamente in vincoli nelle patrie galere. Uomo dotto, laurea in Scienze Politiche a Firenze con un professore come Giovanni Spadolini di cui diverrà amico. Ex senatore, Presidente del Credito Cooperativo Fiorentino, una banca della galassia DC e poi politico: PRI, PSI, FI ed infine uomo della Provvidenza del governo Renzi con la sua Ala. Denis è un nome francese che corrisponde all’italiano Dioniso, il dio dell’ebrezza e dell’irrazionalità, celebrato da Nietzsche in contrapposizione all’algido e razionale Apollo. Per la vicenda del Credito Dioniso rimedia sei anni e sei mesi in Cassazione e si auto- associa il 3 novembre scorso al carcere di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 29 dicembre 2020) Tutti in ginocchio da, ildi quella Lunigiana che si sente più Liguria che Toscana, ed evidentemente ancora riverito e potente, seppure momentaeamente in vincoli nelle patrie galere. Uomo dotto, laurea in Scienze Politiche a Firenze con un professore come Giovanni Spadolini di cui diverrà amico. Ex, Presidente del Credito Cooperativo Fiorentino, una banca della galassia DC e poi politico: PRI, PSI, FI ed infine uomo della Provvidenza del governo Renzi con la sua Ala.è un nome francese che corrisponde all’italiano Dioniso, il dio dell’ebrezza e dell’irrazionalità, celebrato da Nietzsche in contrapposizione all’algido e razionale Apollo. Per la vicenda del Credito Dioniso rimedia sei anni e sei mesi in Cassazione e si auto- associa il 3 novembre scorso al carcere di ...

