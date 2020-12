La ' regina delle capre felici' potrebbe essere stata uccisa

Leggi su agi

(Di martedì 29 dicembre 2020) AGI - Agitu Ideo Gudeta, pastora di 42 anni originaria dell'Etiopia, nota con il soprannome di ‘' ètrovata morta questa sera nella sua abitazione di Frassilongo in Val dei Mocheni in Trentino. Stando alle prime informazioni la donna, trovata a terra, presenterebbe ferite sul corpo. Sul posto i carabinieri, il medico legale e il magistrato. Nel 2010, Agitu era fuggita dall'Etiopia dopo aver ricevuto minacce dal governo. Agitu Ideo Gudeta era diventata un simbolo dell'integrazione non solamente in Trentino ma in tutta Italia. La 42enne pastora originaria dell'Etiopia ètrovata senza vita all'interno della sua abitazione a Maso Villalta e gli inquirenti non escludono che possa. ...