La dieta giusta per regolarizzare l’intestino

(Di martedì 29 dicembre 2020) Tra i problemi più comuni dell’apparato digerente vi è la stipsi, ovvero la difficoltà ad evacuare quando si è in bagno. La stipsi rappresenta una problematica particolarmente seria: chi non riesce ad espellere i cibi generalmente ha una sofferenza che si traduce in scatti d’ira e nervosismi, e anche tende ad aumentare la pressione e l’alito tende a non essere profumato. Le possibili conseguenze possono essere talvolta anche più gravi e consistere nella formazione di masse all’interno del intestino e del colon. E’ consigliato, al fine di favorire il transito intestinale e prevenire la problematica, il consumo di cibi ricchi di fibre. Vi è un numeroso catalogo di alimenti che possono essere consumati per andare di corpo, e con unasana risulta essere possibile evitare queste problematiche, senza la necessità di assumere farmaci. A conferma di ciò infatti il ...