Inferno di fuoco sull'autostrada A14: camion di rifiuti incendiato, morto l'autista (Di martedì 29 dicembre 2020) PESARO - Grave incidente sul tratto pesarese dell' autostrada A14 : conducente morto nel camion di rifiuti in fiamme è strade chiuse. Leggi su corriereadriatico (Di martedì 29 dicembre 2020) PESARO - Grave incidente sul tratto pesarese dell'A14 : conducenteneldiin fiamme è strade chiuse.

pu24it : Inferno sulla A14: camion a fuoco, lamiere infuocate dal ponte di Santa Veneranda | - VittoriaB12 : RT @Signorasinasce: #Marocchino scatena l'inferno: fermato per rissa, urla 'ho il #Covid ', pesta gli agenti e dà fuoco alla volante. Ti do… - SoniaLaVera : RT @Signorasinasce: #Marocchino scatena l'inferno: fermato per rissa, urla 'ho il #Covid ', pesta gli agenti e dà fuoco alla volante. Ti do… - G_A_V_76 : RT @Signorasinasce: #Marocchino scatena l'inferno: fermato per rissa, urla 'ho il #Covid ', pesta gli agenti e dà fuoco alla volante. Ti do… - uomodallospazio : RT @POPOLOdiTWlTTER: Torino, marocchino scatena l’inferno: prima urla “ho il Covid”, poi pesta gli agenti e dà fuoco alla volante: https://… -