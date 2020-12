“Covid nelle lacrime di un ragazzo” | la scoperta del San Matteo di Pavia

(Di martedì 29 dicembre 2020) Lo studio pubblicato sull’European Journal of Ophthalmology. Scoperte tracce del virus in un campione oculare di un paziente di 11 anni Clinici e ricercatori della Fondazione Policlinico Sandi… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : Effetto #covid sul #turismo, presenze dimezzate negli #hotel nel #2020. Profondo rosso nelle città d'arte, crollo d… - Adnkronos : #Covid trovato nelle #lacrime di un 11enne, primo caso a Pavia - Agenzia_Italia : Calo del 51% dei turisti nelle strutture nel 2020. Durante il lockdown presenze azzerate - sferriam : RT @GagliardoneS: Hanno CHIUSO 300.000 imprese nel 2020 per Covid con un crollo dei consumi del 10.80%, pari ad una perdita di 120 miliardi… - intoscana : Sono 271 i nuovi casi di Covid-19 emersi oggi in Toscana. Sono 7.802 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, più… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nelle

Dopo il "Vaccine day" di domenica scorsa, a partire da giovedì 31 dicembre partirà la somministrazione della prima dose a medici, infermieri, operatori e degenti delle Cra dell’Emilia-Romagna. Lo rend ...Come si temeva già lunedì, la consegna in Italia di quasi 470mila dosi del vaccino anti Covid è slittata di un giorno a causa del maltempo. Il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri ...