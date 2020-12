Vandalizzata piscina comunale a Casal di Principe | Natale | gesto ignobile ma ricostruiremo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Vandali in azione alladidi(Caserta). Lo denuncia il sindaco Renato, che in un post su Facebook scrive di “esseri ignobili che sono entrati di notte usando addirittura il flex, distruggendo quello che potevano distruggere, e picchiando a sangue il cane che era di guardia dentro. Questo è uno schiaffo in faccia all’intera comunitàese; tutti devono sentirsi offesi da questo. Ma noi non ci fermeremo, andremo a ricostruire ciò che è stato distrutto, alla faccia di chi ha voluto arrecare questa ferita. La– annuncia– sarà pronta per fine pandemia ad accogliere le decine e decine di bambini che già prima la frequentavano. E vorrei ...