Usa travolti dal virus | gli infermieri | «La situazione non è mai stata così grave»

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Gli Stati Uniti sono i primi al mondo per numero di casi e vittime. Tra i primi a ricevere il vaccino ci sono gli operatori sanitari di ospedali e case di riposo. Ma ancora due americani su dieci non vogliono l’iniezioneTi ammali, perdi il lavoro, non paghi più la casa: il dramma homeless travolge gli Usa"