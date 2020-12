Ruba orecchini a donna ricoverata in ospedale: 42enne denunciato nel Napoletano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFrattamaggiore (Na) – I militari dell’Arma della stazione di Frattamaggiore hanno denunciato un 42enne già noto alle forze dell’ordine. Ricoverato all’ospedale di Frattamaggiore, il 42enne è stato accusato, da un’altra paziente, del furto di un paio di orecchini. La donna ha chiesto l’intervento dei Carabinieri che hanno trovato i monili Rubati all’interno del calzino sinistro indossato dal 42enne. L’uomo dovrà ora rispondere di furto aggravato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFrattamaggiore (Na) – I militari dell’Arma della stazione di Frattamaggiore hannoungià noto alle forze dell’ordine. Ricoverato all’di Frattamaggiore, ilè stato accusato, da un’altra paziente, del furto di un paio di. Laha chiesto l’intervento dei Carabinieri che hanno trovato i moniliti all’interno del calzino sinistro indossato dal. L’uomo dovrà ora rispondere di furto aggravato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

