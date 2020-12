Real Madrid | Isco sul mercato dopo… lite con Sergio Ramos

(Di lunedì 28 dicembre 2020)sul. Sembra essere ormai definitiva la scelta delrelativamente al centrocampista o trequartista spagnolo. Da tempo al centro di diversi rumors che lo vorrebbero in partenza dalla capitale iberica, il classe 1992 è destinato a salutare i blancos e i motivi sarebbero da collegare anche a possibili malumori nati con i compagni: su tutti con il capitano.Secondo quanto riportato da Diario Gol,avrebbero avuto unain merito all'impegno del centrocampista durante gli allenamenti. El Gran Capitan avrebbe esortato il compagno a fare di più sentendosi rispondere poi in malo modo. Da qui un piccolo conflitto che sarebbe poi stato spento solamente dal parere del ...

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

