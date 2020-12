Palestre | teatri e centri estetici | a rischio  le riaperture di metà gennaio

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Il governo frena sulla ripartenza di altri settori che potrebbero far rialzare i contagi: il via previsto il 15 potrebbe slittare. Regole rigide sull’attività sportiva. Stop alle discoteche

Corriere della Sera

Il governo frena sulla ripartenza di altri settori che potrebbero far rialzare i contagi: il via previsto il 15 potrebbe slittare. Regole rigide sull’attività sportiva. Stop alle discoteche ...Smaltito il Natale con i suoi riti (religiosi) e le sue libagioni (laiche) inizia per l’Italia in semi lockdown un’altra settimana. E per tre giorni da oggi a mercoledì da zona rossa la Penisola inter ...