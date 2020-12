Lutto per Gianni Sperti, è morto il padre. L’addio su Instagram: “Ciao papà…” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lutto per Gianni Sperti. Il celebre opinionista di Uomini e Donne ha perso il padre. È stato lui stesso a dare l’annuncio su Instagram, con un post molto semplice ma toccante: una foto nera e due sole parole, “Ciao papà…”. Sperti ha tenuto la massima riservatezza sull’accaduto e non ha rivelato i dettagli delle circostanze che hanno portato alla morte del padre, a cui era molto legato, né tantomeno la sua età. Già lo scorso giugno aveva condiviso un emozionante scatto in cui si immortalava durante un abbraccio col padre dopo i mesi di lontananza dovuti al primo lockdown: “Finalmente, dopo sette lunghi mesi, ho potuto riabbracciare il mio papà”, aveva detto. Tantissimi i messaggi di condoglianze che stanno arrivando dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020)per. Il celebre opinionista di Uomini e Donne ha perso il. È stato lui stesso a dare l’annuncio su, con un post molto semplice ma toccante: una foto nera e due sole parole, “”.ha tenuto la massima riservatezza sull’accaduto e non ha rivelato i dettagli delle circostanze che hanno portato alla morte del, a cui era molto legato, né tantomeno la sua età. Già lo scorso giugno aveva condiviso un emozionante scatto in cui si immortalava durante un abbraccio coldopo i mesi di lontananza dovuti al primo lockdown: “Finalmente, dopo sette lunghi mesi, ho potuto riabbracciare il mio papà”, aveva detto. Tantissimi i messaggi di condoglianze che stanno arrivando dai ...

