“Lo sport puro | senza pubblico | non basta a se stesso | non è più intrattenimento”

Esiste una formula matematica per spiegare quanto manchi allo sport il pubblico. L'ha pensata Robert Gugutzer, professore di scienze sociali dello sport alla Goethe University di Francoforte. Nel suo lavoro si occupa, tra le altre cose, della sociologia della dipendenza dallo sport, degli sport estremi, del culto del corpo e dell'auto-ottimizzazione. Lo ha intervistato lo Spiegel, per farsi spiegare nel dettaglio scientifico quel che tutti hanno percepito: lo sport senza pubblico è cambiato. Ci sono dei motivi. "L'atmosfera è il risultato della materialità dello spazio (l'impianto sportivo) meno la massa mancante di corpi umani e tangibili (anche striscioni, sciarpe ecc.) e "altre cose" (come i canti, i riflettori ecc.) più le ...

