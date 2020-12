Gori: "Se ci sarà un processo per epidemia colposa, il Comune di Bergamo sarà parte offesa" (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Se la Procura deciderà di promuovere l’azione penale, con il rinvio a giudizio, allora il Comune si costituirà parte civile”. Lo ha detto il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, questo pomeriggio durante una conferenza stampa su zoom, in cui ha spiegato che la giunta “ha deliberato di dichiarare il Comune persona offesa. Un passo “giustificato e necessario”, ha aggiunto Gori, visto anche “l’eccezionale impatto” della pandemia su Bergamo e “visto l’elevato numero di vittime”. Leggi anche... Il Denuncia day dei familiari dei morti per Covid a Bergamo: "Chiediamo giustizia" (di F. Olivo) Denuncia Day a Bergamo. Primi 40 esposti, "altri 150 in arrivo" (di F. Olivo) ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Se la Procura deciderà di promuovere l’azione penale, con il rinvio a giudizio, allora ilsi costituiràcivile”. Lo ha detto il sindaco diGiorgio, questo pomeriggio durante una conferenza stampa su zoom, in cui ha spiegato che la giunta “ha deliberato di dichiarare ilpersona. Un passo “giustificato e necessario”, ha aggiunto, visto anche “l’eccezionale impatto” della pandemia sue “visto l’elevato numero di vittime”. Leggi anche... Il Denuncia day dei familiari dei morti per Covid a: "Chiediamo giustizia" (di F. Olivo) Denuncia Day a. Primi 40 esposti, "altri 150 in arrivo" (di F. Olivo) ...

