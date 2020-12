Fabio Aru, il ciclocross e il debutto con la Qhubeka Assos: quando la prima gara con la nuova squadra? C’è la data (Di lunedì 28 dicembre 2020) Fabio Aru si è rimesso in gioco con grandissima umiltà, decidendo di ripartire dal ciclocross, il suo primo amore a livello sportivo. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha preso parte al Cross Ancona Le Velò, andato in scena ieri pomeriggio sui pratoni al di fuori dello Stadio del Conero nel capoluogo marchigiano. Il sardo ha concluso in quarta posizione, dopo essere rimasto a lungo in lotta per il podio. Si trattava di una gara valida per il campionato regionale FCI Marche, non era certamente un evento di punta ma era importante per rivedere in azione il 30enne, il quale non correva dallo scorso 6 settembre, quando si ritirò dal Tour de France. Si spera che l’appuntamento di Ancona sia stato il primo tassello dell’operazione rinascita che il vincitore della Vuelta di Spagna 2015 ha in mente. Fabio Aru, già ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020)Aru si è rimesso in gioco con grandissima umiltà, decidendo di ripartire dal, il suo primo amore a livello sportivo. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha preso parte al Cross Ancona Le Velò, andato in scena ieri pomeriggio sui pratoni al di fuori dello Stadio del Conero nel capoluogo marchigiano. Il sardo ha concluso in quarta posizione, dopo essere rimasto a lungo in lotta per il podio. Si trattava di unavalida per il campionato regionale FCI Marche, non era certamente un evento di punta ma era importante per rivedere in azione il 30enne, il quale non correva dallo scorso 6 settembre,si ritirò dal Tour de France. Si spera che l’appuntamento di Ancona sia stato il primo tassello dell’operazione rinascita che il vincitore della Vuelta di Spagna 2015 ha in mente.Aru, già ...

