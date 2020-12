Bergomi | «Conte va in difficoltà nelle sconfitte Con un Mattha?us l’Inter vincerebbe lo scudetto»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Beppe, ex capitano dele attuale opinionista di Sky, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport Beppe, ex capitano dele attuale opinionista di Sky Sport, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport. INTER ATTUALE-INTER DEI RECORD – «Si fa sempre fatica a paragonare squadre di epoche diverse. Nella mia c’erano tanti nazionali italiani e per costruire una mentalita? vincente furono aggiunti campioni come Brehme e Mattha?us. Ecco, ci fosse uno come Lothar non avrei dubbi:arriverebbe prima». SEGRETO DEL GRUPPO – «La compattezza, un’unione eccezionale che ci porto? a vincere contro tante rivali fortissime, dal Napoli al Milan. Anche allora come ogginon era partita benissimo. La critica stava massacrando Trap e un giorno una ...