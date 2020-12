Sbanda e si ribalta con l’auto | ferita una donna

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di paura questo pomeriggio per la conducente di una Fiat Punto che ha perso il controllo del veicolo che si èto, finendo fuori strada, in un terreno agricolo. L'incidente è avvenuto in località Monte di Pruno, tra i comuni di Colliano e Contursi Terme, in provincia di Salerno. Erano da poco passate le 13 quando unadi nazionalità straniera alla guida di una macchina Fiat Punto ha perso il controllo del mezzo che è prima finito fuori strada e poi si èto in un terreno agricolo.lievemente,mobilista è stata soccorsa dai residenti che hanno allertato i sanitari del 118.