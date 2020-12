Puglia e Basilicata, a causa del virus è boom di parti in casa (Di domenica 27 dicembre 2020) Con il virus che, talvolta, è riuscito a infiltrarsi anche nei reparti di Ostetricia e Ginecologia, sono sempre di più le donne che scelgono di evitare le cliniche. Due però le condizioni ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 27 dicembre 2020) Con ilche, talvolta, è riuscito a infiltrarsi anche nei redi Ostetricia e Ginecologia, sono sempre di più le donne che scelgono di evitare le cliniche. Due però le condizioni ...

LaStampa : Coronavirus, l’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata ha isolato la variante inglese - GraziaAmelia : RT @LaGazzettaWeb: Puglia e Basilicata, a causa del virus è boom di parti in casa. L'inchiesta di @mrsingr - MrsIngr : RT @LaGazzettaWeb: Puglia e Basilicata, a causa del virus è boom di parti in casa. L'inchiesta di @mrsingr - MeteOnePB : ?? domani forti venti di #libeccio al sud #meteo #puglia #basilicata - LaGazzettaWeb : Puglia e Basilicata, a causa del virus è boom di parti in casa. L'inchiesta di @mrsingr -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia Basilicata Puglia e Basilicata, a causa del virus è boom di parti in casa La Gazzetta del Mezzogiorno V-Day. Domenico Turiello di Vietri di Potenza tra i primi operatori sanitari del “San Carlo” a vaccinarsi

Domenico Turiello, originario di Baragiano, trapiantato a Vietri di Potenza dove vive con la famiglia, operatore socio sanitario dell’ospedale “San Carlo” di Potenza, è stato uno dei primi in Basilica ...

Forti perturbazioni e venti di burrasca: scatta l’allerta meteo in Sicilia

La perturbazione di origine atlantica che si avvicina all'Italia porterà nelle prossime ore venti forti e nevicate anche a quote di pianura sulle regioni centro settentrionali e, successivamente, sul ...

Domenico Turiello, originario di Baragiano, trapiantato a Vietri di Potenza dove vive con la famiglia, operatore socio sanitario dell’ospedale “San Carlo” di Potenza, è stato uno dei primi in Basilica ...La perturbazione di origine atlantica che si avvicina all'Italia porterà nelle prossime ore venti forti e nevicate anche a quote di pianura sulle regioni centro settentrionali e, successivamente, sul ...