NBA 2020/2021: Portland supera Houston all’OT, gli Hawks passano contro Memphis (Di domenica 27 dicembre 2020) I risultati della notte italiana tra sabato 26 dicembre e domenica 27 dicembre ha visto in scena lo svolgersi di dieci partite della regular season NBA 2020/2021. Portland sconfigge Houston (esordio per i texani) all’interno di una sfida spettacolare giunta fino all’overtime: da segnalare 44 punti a testa per C.J. McCollum e James Harden. Gli Hawks di Gallinari (ma privi del Gallo) passano contro Memphis, in una sfida dove spiccano Trae Young e Ja Morant. Shai Gilgeous-Alexander segna il canestro decisivo allo scadere contro Charlotte. Orlando sconfigge Washington nonostante gli sforzi di Russell Westbrook e Bradley Beal, mentre Cleveland supera Detroit dopo due overtime. LE CLASSIFICHE DELLE DUE ... Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) I risultati della notte italiana tra sabato 26 dicembre e domenica 27 dicembre ha visto in scena lo svolgersi di dieci partite della regular season NBAsconfigge(esordio per i texani) all’interno di una sfida spettacolare giunta fino all’overtime: da segnalare 44 punti a testa per C.J. McCollum e James Harden. Glidi Gallinari (ma privi del Gallo), in una sfida dove spiccano Trae Young e Ja Morant. Shai Gilgeous-Alexander segna il canestro decisivo allo scadereCharlotte. Orlando sconfigge Washington nonostante gli sforzi di Russell Westbrook e Bradley Beal, mentre ClevelandDetroit dopo due overtime. LE CLASSIFICHE DELLE DUE ...

