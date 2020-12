Morbidelli senza rimpianti | “Non è facile gestire così tanti bravi piloti”

(Di domenica 27 dicembre 2020) Francoafferma di non sentirsi l’ultima ruota del carro in casa giapponese. Tra Rossi, Viñales e Quartararo lui è stato il migliore in classifica mondiale, nonostante avesse un mezzo meno performante rispetto agli altri tre. Il 2020 è stato, per quanto riguarda i motori, anche l’anno di Franco. Il pilota italiano, forse un L'articolo“Non è” proviene da www.meteoweek.com.

sportli26181512 : MotoGP, da Valentino Rossi a Dovizioso: il 2020 dei piloti italiani. FOTO: Dall'ultima stagione di Rossi con la Yam… - news_bologna : Jarvis: 'Senza COVID, Morbidelli meriterebbe una M1 Factory' - Motorsport_IT : #MotoGP | Jarvis: 'Senza COVID, #Morbidelli meriterebbe una M1 Factory'???? -

Ultime Notizie dalla rete : Morbidelli senza

MeteoWeek

Senza andare troppo lontano ... In cima alla lista c'è il secondo nel Mondiale, Franco Morbidelli, che ha condotto 97 dei 332 giri in programma (29%). Il pilota italiano è stato leader in ...Il capotecnico di Franco Morbidelli ha dovuto gestire questi due motori per 12 ... Ci sono molti sistemi per controllare i motori senza aprirli, senza rompere le guarnizioni. Yamaha non ha rotto ...