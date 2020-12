Massimo Ranieri canta “Reginella” e la Venier si commuove | ecco perché

Leggi su 361magazine

(Di domenica 27 dicembre 2020) Domenica In, la puntata di oggi Nella puntata di oggi 27 dicembre, a Domenica In, è arrivato in studio come ospite. Durante la chiacchierata con Mara, si esibisce con “”. Leggi anche Domenica In, gli ospiti di domani 27 dicembre: il Vax Day con MaraL’INTERVISTA AIl celebrenteha chiacchierato insieme alla conduttrice Mara, sia della sua vita privata, sia della sua carriera musicale. Per l’occasione, ha presentato il suo nuovo album “Qui e adesso” ma nel corso della puntata si è esibito anche nei classici partenopei, come “”. Subito dopo l’esibizione del suo amico, Mara...