Kim Kardashian come Hulk: il suo outfit di Natale "spacca" sui social (Di domenica 27 dicembre 2020) Un Natale stile Hulk per Kim Kardashian: l'outfit natalizio scelto dalla star ha scatenato i commenti sui social: ecco le foto. come tutte le star, anche Kim Kardhashian ha condiviso le foto del suo outfit scelto per Natale, ma stavolta l'abito è stato associato immediatamente a Hulk e non solo per il colore verde brillante. I commenti sui social hanno indicato in Kim la nuova Bruce Banner. Per il suo Natale in famiglia Kim Kardashian ha indossato uno Schiaparelli personalizzato. L'abito presenta un corpetto verde con addominali ben definiti, tanto che molti hanno paragonato il suo outfit al costume di Hulk. Alcuni, meno indulgenti, hanno scritto sui ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 dicembre 2020) Unstileper Kim: l'natalizio scelto dalla star ha scatenato i commenti sui: ecco le foto.tutte le star, anche Kim Kardhashian ha condiviso le foto del suoscelto per, ma stavolta l'abito è stato associato immediatamente ae non solo per il colore verde brillante. I commenti suihanno indicato in Kim la nuova Bruce Banner. Per il suoin famiglia Kimha indossato uno Schiaparelli personalizzato. L'abito presenta un corpetto verde con addominali ben definiti, tanto che molti hanno paragonato il suoal costume di. Alcuni, meno indulgenti, hanno scritto sui ...

Un Natale stile Hulk per Kim Kardashian: l'outfit natalizio scelto dalla star ha scatenato i commenti sui social: ecco le foto. Come tutte le star, anche Kim Kardhashian ha condiviso le foto del ...

Vigilia e Natale tra le mura domestiche non ha impedito alle star di vestirsi come per un red carpet. Abiti rossi lunghi ma anche come Kendall Jenner con tenute luccicanti molto succinte ...

Un Natale stile Hulk per Kim Kardashian: l'outfit natalizio scelto dalla star ha scatenato i commenti sui social: ecco le foto. Come tutte le star, anche Kim Kardhashian ha condiviso le foto del ...