Covid, Speranza: 'Il vaccino è la svolta, ma tornerà il sistema a zone' (Di domenica 27 dicembre 2020) L'arrivo del vaccino anti-Covid è 'un punto di svolta, ma abbiamo bisogno che si vaccinino tra i 10 e i 15 milioni di persone, numeri che avremo in primavera inoltrata'. Lo afferma il ministro Roberto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 dicembre 2020) L'arrivo delanti-è 'un punto di, ma abbiamo bisogno che si vaccinino tra i 10 e i 15 milioni di persone, numeri che avremo in primavera inoltrata'. Lo afferma il ministro Roberto ...

SkyTG24 : Il tradizionale discorso alla nazione della regina #Elisabetta non poteva non parlare del #Covid 'Anche nelle notti… - Europarl_IT : Un po' di speranza alla fine di un anno difficile. Le vaccinazioni nell'UE prendono il via domani:… - mante : Mentre i media italiani intevistano gli italiani che non sono riusciti a rientrare per le feste da UK, la notizia c… - Adnkronos : #vaccinoCovid in Italia, #Speranza: '470mila dosi in arrivo' - Adri19510 : MA ANDATE A PRENDERE PER I FONDELLI I PDIOTI COME VOI !!! -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza Covid, Speranza: "Il vaccino è la svolta, ma tornerà il sistema a zone" TGCOM Vaccine Day: in Liguria via alle prime vaccinazioni anti-covid, parla Toti. “Giornata simbolica di speranza”

Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.

Vaccino Covid in Italia, Speranza: "470mila dosi in arrivo"

Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza a margine dell’avvio del V-day all’Inmi Spallanzani di Roma. "Dalla prossima settimana avremo 470mila dosi in arrivo da Pfizer - ha ...

Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza a margine dell’avvio del V-day all’Inmi Spallanzani di Roma. "Dalla prossima settimana avremo 470mila dosi in arrivo da Pfizer - ha ...