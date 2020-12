Cina, i vini di Donnafugata premiati con l’Excellent Wine Producer 2020 (Di domenica 27 dicembre 2020) I Winelover cinesi premiano nel 2020 i vini dell’azienda Donnafugata. In occasione della quinta edizione del Summit of Italian Wine, la storica cantina siciliana si conferma uno dei marchi italiani del vino di qualità maggiormente apprezzato nel Paese del Dragone. Durante la cerimonia che si è tenuta lo scorso 17 dicembre presso l’Istituto di Cultura dell’Ambasciata Italiana a Pechino, l’azienda guidata da Antonio e Josè Rallo è stata infatti premiata con l’Excellent Wine Producer in Cina, un riconoscimento che viene assegnato in base alle preferenze espresse direttamente dagli operatori e dai consumatori di quel grande e sterminato paese. Un prestigioso traguardo che arriva anche grazie alle strategie adottate dall’azienda su alcuni ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 dicembre 2020) Ilover cinesi premiano neldell’azienda. In occasione della quinta edizione del Summit of Italian, la storica cantina siciliana si conferma uno dei marchi italiani del vino di qualità maggiormente apprezzato nel Paese del Dragone. Durante la cerimonia che si è tenuta lo scorso 17 dicembre presso l’Istituto di Cultura dell’Ambasciata Italiana a Pechino, l’azienda guidata da Antonio e Josè Rallo è stata infatti premiata conin, un riconoscimento che viene assegnato in base alle preferenze espresse direttamente dagli operatori e dai consumatori di quel grande e sterminato paese. Un prestigioso traguardo che arriva anche grazie alle strategie adottate dall’azienda su alcuni ...

