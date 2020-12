Chiesa si racconta: «Ho un solo rimpianto. Che rapporto con Mancini» (Di domenica 27 dicembre 2020) Enrico Chiesa compirà tra poco 50 anni: l’ex attaccante di Fiorentina, Parma e Siena si racconta ripercorrendo la sua carriera. Le sue parole Enrico Chiesa tra pochi giorni compirà 50 anni. L’ex bomber di Fiorentina, Parma e Siena, papà di Federico della Juventus, ha parlato in un’intervista a Italpress. Chiesa – «L’unico rimpianto è che al culmine della mia carriera, dopo cinque giornate di campionato ero capocannoniere, poi mi sono fatto male. Tutti poi sappiamo come sia andata a finire con la Fiorentina. Io credo che certe cose possano essere messe in preventivo, ma l’infortunio toglie tutto il resto perché ero al culmine della mia carriera a 30 anni, c’era all’orizzonte il Mondiale in Corea e Giappone e a Firenze stavo meravigliosamente bene. Per il resto sono contento di quello che ho fatto, ho ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Enricocompirà tra poco 50 anni: l’ex attaccante di Fiorentina, Parma e Siena siripercorrendo la sua carriera. Le sue parole Enricotra pochi giorni compirà 50 anni. L’ex bomber di Fiorentina, Parma e Siena, papà di Federico della Juventus, ha parlato in un’intervista a Italpress.– «L’unicoè che al culmine della mia carriera, dopo cinque giornate di campionato ero capocannoniere, poi mi sono fatto male. Tutti poi sappiamo come sia andata a finire con la Fiorentina. Io credo che certe cose possano essere messe in preventivo, ma l’infortunio toglie tutto il resto perché ero al culmine della mia carriera a 30 anni, c’era all’orizzonte il Mondiale in Corea e Giappone e a Firenze stavo meravigliosamente bene. Per il resto sono contento di quello che ho fatto, ho ...

lore526 : RT @AlbertoLetizia2: A chi dice 'ospitali a casa tua' don Massimo #Biancalani risponde ospitando 250 #migranti in chiesa, nel salone parroc… - Kikichen1014 : RT @MiguelCalabria3: BELLISSIMA! La chiesa di San Benedetto. Costruita nell’XI secolo, una basilica da sogno, circondata da edifici monast… - zio_gugo : Messa del Papa in tv con telecronaca... se avessi uno in chiesa che me la racconta passo passo in un orecchio lo pr… - quellatiziali : @lostjnpieces Confermo, hanno omesso ovviamente le sparate che ha fatto + clip dove racconta la storia di come lei… - qq2f3unr9 : RT @MiguelCalabria3: BELLISSIMA! La chiesa di San Benedetto. Costruita nell’XI secolo, una basilica da sogno, circondata da edifici monast… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa racconta “Vorrei il beauty rosa del GF Vip”: confessione di Rita Dalla Chiesa Yeslife Chiesa si racconta: «Ho un solo rimpianto. Che rapporto con Mancini»

Enrico Chiesa compirà tra poco 50 anni: l'ex attaccante di Fiorentina, Parma e Siena si racconta ripercorrendo la sua carriera. Le sue parole ...

San Vero Milis, la piccola Caterina è la prima e unica battezzata del 2020

Il miracolo di Natale a San Vero Milis si chiama Caterina. Questo pomeriggio, nella chiesa di Santa Sofia, è stato celebrato il primo battesimo dell'anno. E anche l'ultimo. Grazie a questa bimba di 11 ...

Enrico Chiesa compirà tra poco 50 anni: l'ex attaccante di Fiorentina, Parma e Siena si racconta ripercorrendo la sua carriera. Le sue parole ...Il miracolo di Natale a San Vero Milis si chiama Caterina. Questo pomeriggio, nella chiesa di Santa Sofia, è stato celebrato il primo battesimo dell'anno. E anche l'ultimo. Grazie a questa bimba di 11 ...