Sheffield-Everton 0-0-1 | decide Sigurdson

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 26 dicembre 2020) Il posticipo del Boxing Day di Premier League,, sorride agli uomini di Ancelotti che passano a aBramall Lane con questo successo, i toffies agganciano momentaneamente il Leicester al secondo posto in classifica. Continua, invece, il digiuno di vittorie per i padroni di casa sempre più fanalino di coda.: la cronaca I padroni di casa, in crisi nera non avendo mai ancora vinto, si schierano con il 3-5-2: Ramsdale in porta, Baldogh, Basham ed Egan in difesa. A centrocampo, Robinson, Stevens, McGregory, Ampadou e Osborn. In attacco, Brewster e Burke. I Toffies rispondono con il 4-2-3-1: Pickford tra i pali, Holgate, Mina, Keane e Godfrey in difesa. A centrocampo, Doucoure e Davies. Sulla trequarti, Iwobi,e Gordon in appoggio all’unica punta ...