Ritorno a scuola in sicurezza, screening di massa nei comuni della Gallura, firmato il protocollo (Di sabato 26 dicembre 2020) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Tamponi, scuola e contagi: le domande di un padre… All'ospedale di Tempio chiude il reparto di… I sindaci della Gallura premono sullo ... Leggi su galluraoggi (Di sabato 26 dicembre 2020) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Tamponi,e contagi: le domande di un padre… All'ospedale di Tempio chiude il reparto di… I sindacipremono sullo ...

marcovarini : @Alexanderxxvii1 @MaurizioTorchi2 Mi vien da ridere perché gli studenti si stavano preparando al ritorno a scuola,… - ellellevercillo : RT @LGianky69: @ellellevercillo Covid, l’esperto: contagi in calo dall’Epifania ma col ritorno a scuola e lavoro si rischia. Petizione per… - recor1500 : RT @LGianky69: @recor1500 Covid, l’esperto: contagi in calo dall’Epifania ma col ritorno a scuola e lavoro si rischia. Petizione per contin… - l1ttl3puzz3tt4 : @AzzolinaLucia Sono una studentessa di quinta superiore e non vedo il motivo di tornare a scuola nel bel mezzo di u… - bertodp : @Lady_ofShalott_ Il ritorno a scuola qui in Veneto il 7 gennaio sarebbe pura follia. -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno scuola Ritorno 7 gennaio col 50% di studenti e controlli fuori scuole: lezioni pure il sabato [IL PUNTO] Tecnica della Scuola Archimede: il punto della situazione

L’Emilia Romagna, al momento della stampa di questo numero di CBN, appare ancora arancione, cioè a rischio elevato, nel quadro del cromatismo che contraddistingue e gradua le restrizioni dovute all’im ...

Jazz in Campania, nuovo format con interviste e live streaming

Tutti i concerti - registrati presso la scuola Spazio Musica di Pomigliano d’Arco - saranno preceduti da interviste ai protagonisti a cura di Carlo Pecoraro e realizzate da Giovanni Maria Pacchiano.

L’Emilia Romagna, al momento della stampa di questo numero di CBN, appare ancora arancione, cioè a rischio elevato, nel quadro del cromatismo che contraddistingue e gradua le restrizioni dovute all’im ...Tutti i concerti - registrati presso la scuola Spazio Musica di Pomigliano d’Arco - saranno preceduti da interviste ai protagonisti a cura di Carlo Pecoraro e realizzate da Giovanni Maria Pacchiano.