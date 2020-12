«Quella è mia madre nel cortile di casa | non una clochard» La gaffe social di Salvini che voleva sfidare la zona rossa di Natale

Leggi su open.online

(Di sabato 26 dicembre 2020) Il 25 dicembre, dopo aver pranzato in compagnia degli ospiti dell’Opera Cardinal Ferrari di Milano, Matteoha accompagnato i volontari di City Angels, una Onlus che assiste i cittadini in difficoltà, mentre consegnavano regali dinel capoluogo lombardo. Ma una foto del senatore della Lega in compagnia di una donna anziana ha attratto le critiche del figlio della signora, Michele Tibello della Rete Italiana Antifascista, che si è lamentato dell’uso strumentale di sua. Nei giorni scorsi il leader della Lega aveva detto di volerlaimposta dal decreto, trascorrendo i giorni di festa con i: «Mi autodenuncio – aveva detto– Non potete chiudere inil cuore ...