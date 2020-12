Natale, 94enne solo in casa chiama i carabinieri: “Mandate un militare per un brindisi, 10 minuti…”. Il gesto dell’Arma è commovente – Audio (Di sabato 26 dicembre 2020) Fiorenzo, un 94enne di Alto Reno, nel Bolognese, ha scaldato i cuori dei carabinieri della centrale operativa di Vergato, nel giorno di Natale. L’anziano ha chiamato l’Arma perché solo il giorno di Natale, “con i figli lontani”, chiedendo che un militare gli facesse visita “10 minuti…per un brindisi” natalizio. “Non mi manca niente, solo una persona fisica con cui scambiare il brindisi”, ha detto Fiorenzo al telefono. Sentita la telefonata, gli uomini dell’Arma non hanno perso tempo e si sono subito recati a casa del signor Fiorenzo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Fiorenzo, undi Alto Reno, nel Bolognese, ha scaldato i cuori deidella centrale operativa di Vergato, nel giorno di. L’anziano hato l’Arma perchéil giorno di, “con i figli lontani”, chiedendo che ungli facesse visita “10per un” natalizio. “Non mi manca niente,una persona fisica con cui scambiare il”, ha detto Fiorenzo al telefono. Sentita la telefonata, gli uomininon hanno perso tempo e si sono subito recati adel signor Fiorenzo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

