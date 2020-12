Entella – Pescara | Probabili formazioni | Precedenti | Curiosità (Di sabato 26 dicembre 2020) Sfida salvezza allo stadio Comunale di Chiavari. Domenica 27 dicembre alle ore 15 si gioca Virtus Entella – Pescara. I liguri sono ancora a caccia della prima vittoria, gli abruzzesi sono in zona play-out. Scopri le Probabili formazioni, i Precedenti e le Curiosità. Domenica 27 dicembre, allo Stadio Comunale di Chiavari, si giocherà Virtus Entella L'articolo Entella – Pescara Probabili formazioni Precedenti Curiosità proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 26 dicembre 2020) Sfida salvezza allo stadio Comunale di Chiavari. Domenica 27 dicembre alle ore 15 si gioca Virtus. I liguri sono ancora a caccia della prima vittoria, gli abruzzesi sono in zona play-out. Scopri le, ie le. Domenica 27 dicembre, allo Stadio Comunale di Chiavari, si giocherà VirtusL'articoloproviene da www.meteoweek.com.

pescaranews : Entella-Pescara, lo spartiacque della stagione - psb_original : Pescara, sono 24 i convocati di Breda per l'Entella #SerieB - pescarasport24 : Vecchia conoscenza alla direzione arbitrale di Entella-Pescara - TuttoEntella : Crocevia biancoceleste: Pescara e Vicenza in tre giorni, il 4 gennaio arriva il Cittadella #Entella #TuttoEntella - tabellamercatob : Domani 15^ giornata #SerieB Si riparte da questa classifica #Salernitana in testa con 28 punti #Empoli 27… -