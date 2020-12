Vaccino Pfizer, le prime dosi sono arrivate a Roma (Di sabato 26 dicembre 2020) , al via il piano per distribuirle alle Regioni entro il 27 dicembre. Partito dal Belgio e arrivato a Roma. Il veicolo contenente le 9.750 dosi è partito dal Belgio, ha oltrepassato il Brennero la mattina di Natale ed è arrivato in serata nella caserma di Tor di Quinto, scortato dai carabinieri. A Santo Stefano è atteso alle 10 allo Spallanzani, dove è prevista la divisione delle fiale da mandare alle Regioni. Forze armate in campo per garantire i protocolli di sicurezza nella distribuzione. A Santo Stefano il trasferimento delle fiale allo Spallanzani e l’avvio dell’operazione Eos. A Santo Stefano il trasferimento delle fiale allo Spallanzani e l’avvio dell’operazione Eos, con Aeronautica, Esercito e Marina schierate per distribuire le prime 9.750 dosi del Vaccino anti-Covid in tutte ... Leggi su ck12 (Di sabato 26 dicembre 2020) , al via il piano per distribuirle alle Regioni entro il 27 dicembre. Partito dal Belgio e arrivato a. Il veicolo contenente le 9.750è partito dal Belgio, ha oltrepassato il Brennero la mattina di Natale ed è arrivato in serata nella caserma di Tor di Quinto, scortato dai carabinieri. A Santo Stefano è atteso alle 10 allo Spallanzani, dove è prevista la divisione delle fiale da mandare alle Regioni. Forze armate in campo per garantire i protocolli di sicurezza nella distribuzione. A Santo Stefano il trasferimento delle fiale allo Spallanzani e l’avvio dell’operazione Eos. A Santo Stefano il trasferimento delle fiale allo Spallanzani e l’avvio dell’operazione Eos, con Aeronautica, Esercito e Marina schierate per distribuire le9.750delanti-Covid in tutte ...

