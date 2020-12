Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sbaciucchiano e parlano di Elisabetta | “Lei non ti voleva”

Leggi su biccy

(Di venerdì 25 dicembre 2020)sono sempre più vicini. Ieri notte i due gieffini si sono coccolati per ore in giardino e l’influencer ha rivelato all’ex velino di non essere più infastidita dalle urla dei fan diGregoraci. “Sono stata male perché all’inizio quelle urla mi hanno ferita. Adesso sto benissimo e me ne frego di quello che pensano certe persone. Io voglio fare il cavolo che voglio, non sto facendo del male a nessuno, solo del bene. Se lei ti avesse voluto limonare ti prendeva in magazzino e lo faceva. Ascolta, io sono entrata dopo e nei salotti televisivi ho sentito tante cose, eppure non ho detto nulla perché non voglio riportare le cose dentro. Ma tu hai capito qualcosa? Sai perché lei era frenata?” Il bel lucano ha spiegato che ad un certo punto del suo percorso al GF Vip ...