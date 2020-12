Non serve un nuovo partito dei cattolici. La visione di Pedrizzi (Di venerdì 25 dicembre 2020) L’irrilevanza del mondo cattolico è sotto l’occhio di tutti, per questo da qualche tempo ex politici in pensione, uomini di cultura e anche di Chiesa si stanno agitando per un impegno diretto dei cattolici in politica e qualcuno, nostalgico della Balena bianca, come comunemente veniva indicata la Democrazia Cristiana, si è già lanciato nell’iniziativa. È un tentativo di trovare spazio oltre i partiti attualmente “sulla piazza”. Una tentazione che vuole apparire nuova, ma che è antica e già sperimentata con risultati fallimentari come quelli di Todi 1 e Todi 2, che sappiamo tutti come andarono a finire. Questo nuovo partito – si dice – nasce come risposta agli ultimi cambiamenti politici e come erede della vecchia linea dottrinale, che era appartenuta alla DC, per creare un luogo politico favorevole al dialogo tra laici e ... Leggi su formiche (Di venerdì 25 dicembre 2020) L’irrilevanza del mondo cattolico è sotto l’occhio di tutti, per questo da qualche tempo ex politici in pensione, uomini di cultura e anche di Chiesa si stanno agitando per un impegno diretto deiin politica e qualcuno, nostalgico della Balena bianca, come comunemente veniva indicata la Democrazia Cristiana, si è già lanciato nell’iniziativa. È un tentativo di trovare spazio oltre i partiti attualmente “sulla piazza”. Una tentazione che vuole apparire nuova, ma che è antica e già sperimentata con risultati fallimentari come quelli di Todi 1 e Todi 2, che sappiamo tutti come andarono a finire. Questo– si dice – nasce come risposta agli ultimi cambiamenti politici e come erede della vecchia linea dottrinale, che era appartenuta alla DC, per creare un luogo politico favorevole al dialogo tra laici e ...

ManlioDS : Non serve aggiungere altro. #chicoforti #chicofortilibero - riotta : 'Il tempo che abbiamo non serve a piangerci addosso, ma a consolare le lacrime di chi soffre' @Pontifex_it #Natale - RaiNews : #Messa di #Natale. Il #Papa: 'Nessuno si perda d'animo'. 'Il tempo che abbiamo non serve a piangerci addosso, ma a… - laughsinpain : io la beatificazione della fascioleghista solo perché serve alla ship non me la merito, non me la merito proprio - f4stfu5e : @Fetterica No, l'unica cosa che mi serviva era l'adattatore per il phon ma l'ho preso ad inizio mese e al momento non mi serve più niente :( -

Ultime Notizie dalla rete : Non serve Mascherine, per le semplici «copri bocca» non serve il marchio Ce Il Sole 24 ORE PoliteamaONline: a Natale 'Il meglio di..' del coro Servi della Gioia

Il 25 dicembre auguri in musica in prima visione dalla sala maggiore del Politeama sulle pagine Facebook del Teatro e dei Servi della Gioia. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza ...

Juventus, Pirlo spinge per i rinforzi e sogna Pogba. Ma i conti non permettono follie

Il tecnico ha chiesto rattoppi di mercato fin da gennaio. Serve un centrocampista di qualità e il francese, in rotta con il Manchester United, sarebbe ...

Il 25 dicembre auguri in musica in prima visione dalla sala maggiore del Politeama sulle pagine Facebook del Teatro e dei Servi della Gioia. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza ...Il tecnico ha chiesto rattoppi di mercato fin da gennaio. Serve un centrocampista di qualità e il francese, in rotta con il Manchester United, sarebbe ...