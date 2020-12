Il bilancio di Bernardeschi: “Abbiamo imparato qualcosa anche da questo 2020” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il Natale si sta concludendo e con esso si avvicina anche la fine del 2020. Un anno decisamente impegnativo sotto tanti aspetti, a partire dalla pandemia che ha rivoluzionato la quotidianità del mondo. anche lo sport si è trovato stravolto, con gare svolte a porte chiuse e assenze dettate proprio dai contagi.caption id="attachment 1057147" align="alignnone" width="3543" Bernardeschi (getty images)/captionbilancioL'esterno della Juventus Federico Bernardeschi ha voluto trarre un bilancio personale di questo 2020. Queste le sue parole via Instagram: "È stato un anno difficile, indubbiamente. Un anno che ci ha messo a dura prova, pieno di dubbi, di incertezze, di paure. Un anno in cui molti di noi hanno perso una persona cara, un amico, ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il Natale si sta concludendo e con esso si avvicinala fine del. Un anno decisamente impegnativo sotto tanti aspetti, a partire dalla pandemia che ha rivoluzionato la quotidianità del mondo.lo sport si è trovato stravolto, con gare svolte a porte chiuse e assenze dettate proprio dai contagi.caption id="attachment 1057147" align="alignnone" width="3543"(getty images)/captionL'esterno della Juventus Federicoha voluto trarre unpersonale di. Queste le sue parole via Instagram: "È stato un anno difficile, indubbiamente. Un anno che ci ha messo a dura prova, pieno di dubbi, di incertezze, di paure. Un anno in cui molti di noi hanno perso una persona cara, un amico, ...

