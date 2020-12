Governo: da Mes a Recovery, i paletti di Renzi sulla strada di Conte (2) (Di venerdì 25 dicembre 2020) (Adnkronos) – (Adnkronos) – A inizio 2020 scoppia infatti la questione prescrizione. Renzi mette nel mirino uno dei suoi obiettivi preferiti, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: “Cambi la prescrizione o ci vediamo in Senato”, tuona. La delegazione di Iv non partecipa al Cdm che deve votare il ‘lodo Conte’ e il Governo sembra al capolinea. Ma dopo che il Cdm approva il provvedimento senza Iv, l’ascia di guerra viene seppellita. Per il momento. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 dicembre 2020) (Adnkronos) – (Adnkronos) – A inizio 2020 scoppia infatti la questione prescrizione.mette nel mirino uno dei suoi obiettivi preferiti, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: “Cambi la prescrizione o ci vediamo in Senato”, tuona. La delegazione di Iv non partecipa al Cdm che deve votare il ‘lodo’ e ilsembra al capolinea. Ma dopo che il Cdm approva il provvedimento senza Iv, l’ascia di guerra viene seppellita. Per il momento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

