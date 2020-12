Dialogo tra Montalbano e Catarella sul Natale che non sembra Natale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Muntilbano stavia a Marinelle a case: Livie eri rinisciuta a turnari ed ura si stavia facinna na passiata mari mari, mintre – è chella e ciò che mpurtava – Adilina gli haviva priparata il mangiari pe Natali. Ma macari a Natali il malitto tilifuna sunava commo nu zampugnara fora stasciona… “Chi è che scasse!”: “Dutturi, sugno ia, ma nun scassa”. Muntilbano: “Boni Natalia, Catarè!”. Catarelli: “Gratia Dutturi, macari a lia ed alla signurina Livie”. M: “Allura Catarè, commo passia il Natalia?”. C: “Nun passia”. M: “Ma chi mintula vaia dicinno”. C: “Nun passia, Eccelentia, pirchia a me mi paria che nun fusse mai smorcata”. M: “Ma si smorca il pititto, Catarè, chella il Natali venia simpre”. C: “Ma ia nun lo sintia”. M: “Ma havia scascione di esseri risentita per qualichi cusa?”. C: “Nonsi, dutturi: io stavia bine ma mi paria che l’atmosfira dele fista chist’annalia nun ci ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 dicembre 2020) Muntilbano stavia a Marinelle a case: Livie eri rinisciuta a turnari ed ura si stavia facinna na passiata mari mari, mintre – è chella e ciò che mpurtava – Adilina gli haviva priparata il mangiari pe Natali. Ma macari a Natali il malitto tilifuna sunava commo nu zampugnara fora stasciona… “Chi è che scasse!”: “Dutturi, sugno ia, ma nun scassa”. Muntilbano: “Boni Natalia, Catarè!”. Catarelli: “Gratia Dutturi, macari a lia ed alla signurina Livie”. M: “Allura Catarè, commo passia il Natalia?”. C: “Nun passia”. M: “Ma chi mintula vaia dicinno”. C: “Nun passia, Eccelentia, pirchia a me mi paria che nun fusse mai smorcata”. M: “Ma si smorca il pititto, Catarè, chella il Natali venia simpre”. C: “Ma ia nun lo sintia”. M: “Ma havia scascione di esseri risentita per qualichi cusa?”. C: “Nonsi, dutturi: io stavia bine ma mi paria che l’atmosfira dele fista chist’annalia nun ci ...

