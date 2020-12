(Di venerdì 25 dicembre 2020) Non ci sono prove che il nuovodel coronavirus identificato insia piùo contagioso del suo 'cugino' isolato in Gran Bretagna. E' quanto sostiene il ministro della Salute ...

codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Sudafrica: nessuna prova che il nostro ceppo sia più pericoloso #Coronavirus - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Sudafrica: nessuna prova che il nostro ceppo sia più pericoloso #Coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, Sudafrica: nessuna prova che il nostro ceppo sia più pericoloso #Coronavirus - annaros70527446 : @Deputatipd @pdnetwork la Nigeria segnala un’altra variante - VELOSPORT1960 : Mutazione simile a quelle individuate nel Regno Unito e in Sudafrica, ma di un ceppo differente -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sudafrica

Non ci sono prove che il nuovo ceppo del coronavirus identificato in Sudafrica sia più pericoloso o contagioso del suo "cugino" isolato in Gran Bretagna. E' quanto sostiene il ministro della Salute su ...I due casi riscontrati infatti sono contatti di casi giunti nel Paese dal Sudafrica nelle scorse settimane. Il ministro britannico della Sanità Matt Hancock ha sottolineato che l’ulteriore nuova ...