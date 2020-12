Covid, in arrivo allo Spallanzani il furgone con il vaccino della Pfizer-BioNtech (Di venerdì 25 dicembre 2020) Oggi, il giorno in cui si scartano i doni, lo Spallanzani sta per riceverne uno importantissimo: le fiale contenenti il vaccino della Pfizer-BioNtech. Il furgone contenente le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid ha passato la frontiera questa mattina. Scortato dai carabinieri, il mezzo si sta dirigendo verso l’ospedale Spallanzani di Roma. Come già era noto domenica si effettuerà la prima vaccinazione in Italia: un’infermiera romana. Claudia Alivernini sarà la prima e la più giovane vaccinata nel Lazio. Leggi anche: Coronavirus, arriva lo studio: ecco per quanto tempo si è immuni dopo l’infezione Anche l’Italia è pronta per il V-Day: domenica i primi vaccinati Per essere pronti al V-Day europeo di domenica, le dosi saranno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 dicembre 2020) Oggi, il giorno in cui si scartano i doni, losta per riceverne uno importantissimo: le fiale contenenti il. Ilcontenente le prime 9.750 dosi delanti-ha passato la frontiera questa mattina. Scortato dai carabinieri, il mezzo si sta dirigendo verso l’ospedaledi Roma. Come già era noto domenica si effettuerà la prima vaccinazione in Italia: un’infermiera romana. Claudia Alivernini sarà la prima e la più giovane vaccinata nel Lazio. Leggi anche: Coronavirus, arriva lo studio: ecco per quanto tempo si è immuni dopo l’infezione Anche l’Italia è pronta per il V-Day: domenica i primi vaccinati Per essere pronti al V-Day europeo di domenica, le dosi saranno ...

