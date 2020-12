Roberto muore di Covid a 40 anni. L’sms agli amici: è dura, devono intubarmi (Di giovedì 24 dicembre 2020) . Il morbo gli aveva compromesso i polmoni Non ce l’ha fatta Roberto Villotta, 40 anni, di Fossalta di Portogruaro, Venezia. Il Covid se l’è portato via ieri pomeriggio dopo il ricovero al Covid hospital di Jesolo all’ inizio del mese. In L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 dicembre 2020) . Il morbo gli aveva compromesso i polmoni Non ce l’ha fattaVillotta, 40, di Fossalta di Portogruaro, Venezia. Ilse l’è portato via ieri pomeriggio dopo il ricovero alhospital di Jesolo all’ inizio del mese. In L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Roberto muore Fossalta, il pubblicitario Villotta muore di Covid a 40 anni. «Era un amico per tutti» La Nuova Venezia Roberto ucciso dal Covid a 40 anni. Agli amici aveva scritto: «Ho paura, mi devono intubare»

FOSSALTA DI PORTOGRUARO - Vinto dal covid a 40 anni, si è spento ieri pomeriggio Roberto Villotta di Fossalta di Portogruaro. Villotta era stato ricoverato al Covid hospital di Jesolo a inizio mese.

