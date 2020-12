Recovery Plan | non tutti gli investimenti sono uguali

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Le valutazioni sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano (Pnrr)ovviamente variegate. Su un punto, ovvio, c’è accordo. Le risorse europee per il nostro Paesedi “grandi dimensioni” e vanno perciò “ben usate”. Perché la nostra crisi causa pandemia è gravissima e colpisce un’economia già provata da tanti dualismi che ne hanno ridotto le potenzialità. Il 2020: l’Italia resiste grazie all’Europa. L’anno si chiude un calo del Pil di circa il 10% con un debito pubblico sul Pil che sale al 160% dal 134% del 2019. La crescita del nostro debito è stata di circa 160 miliardi. Non siamo però crollati per due “macro reti” di salvataggio. La Bce e le Istituzioni europee. Le politiche monetarie della Bce hanno consentito la finanziabilità del nostro debito, riportando lo spread sui decennali tedeschi dall’impennata di marzo a 270 agli attuali ...