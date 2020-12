Prossime gare di sci: orari Bormio e Semmering, tv, programma, streaming. Pericolo neve (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Coppa del Mondo di sci alpino tornerà protagonista subito dopo il Natale con gli uomini impegnati nelle gare di velocità a Bormio mentre le donne affronteranno le discipline tecniche a Semmering (Austria). Lunedì 28 dicembre sarà il grande giorno della discesa libera sulla Stelvio mentre martedì 29 dicembre sarà la volta del superG, entrambe le gare, a meno di modifiche dell’ultimo minuto, prenderanno il via alle ore 11.30. Lunedì prossimo, 28 dicembre, torneranno in pista anche le donne con il gigante di Semmering. Visto quanto accaduto sin qui c’è grande attesa in casa Italia per le prestazioni di Federica Brignone e Marta Bassino che dovranno vedersela con le solite Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin. Martedì 29 dicembre sarò la volta dello slalom speciale, con partenza fissata alle ore 15.15. Di ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Coppa del Mondo di sci alpino tornerà protagonista subito dopo il Natale con gli uomini impegnati nelledi velocità amentre le donne affronteranno le discipline tecniche a(Austria). Lunedì 28 dicembre sarà il grande giorno della discesa libera sulla Stelvio mentre martedì 29 dicembre sarà la volta del superG, entrambe le, a meno di modifiche dell’ultimo minuto, prenderanno il via alle ore 11.30. Lunedì prossimo, 28 dicembre, torneranno in pista anche le donne con il gigante di. Visto quanto accaduto sin qui c’è grande attesa in casa Italia per le prestazioni di Federica Brignone e Marta Bassino che dovranno vedersela con le solite Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin. Martedì 29 dicembre sarò la volta dello slalom speciale, con partenza fissata alle ore 15.15. Di ...

