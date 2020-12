Paquetà | “Il Milan mi ha insegnato tanto | ma in Francia sono felice Giocare con Aouar è facile”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Il fantasista del Lione, ieri autore della prima rete con la maglia dei francesi, ha parlato in conferenza stampa tornando anche sul suo passato in rossonero: "Ilmi hae non posso negarlo, ma inc'è un'energia diversa. Fino a questo momento è andato tutto bene emolto- dichiara il trequartista - .con lui rende tutto più semplice, il nostro feeling è già a buon punto ma è destinato a migliorare ancora".caption id="attachment 1070521" align="alignnone" width="3115", getty/caption ITA Sport Press.