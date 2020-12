Natale: Fontana, ‘pensiero va a chi non c’è più, non è il momento di mollare’ (Di giovedì 24 dicembre 2020) Milano, 24 dic. (Adnkronos) – “Questo è certamente un Natale diverso, ma è sempre Natale. In quest’anno così difficile, il mio primo pensiero è per chi non c’è più e per chi ha perso affetti e amici. A loro è rivolto il nostro ricordo”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana rivolge un augurio ai milanesi. “Conosco bene i grandi sforzi e i sacrifici compiuti anche nei gesti quotidiani da ognuno di voi. A tutti oggi desidero dire ‘Grazie!’. È innegabile, siamo stanchi. Siamo stanchi delle limitazioni, delle regole che ci tengono distanti e dell’incertezza che pesa sul futuro”, aggiunge. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 dicembre 2020) Milano, 24 dic. (Adnkronos) – “Questo è certamente undiverso, ma è sempre. In quest’anno così difficile, il mio primo pensiero è per chi non c’è più e per chi ha perso affetti e amici. A loro è rivolto il nostro ricordo”. Così il presidente di Regione Lombardia Attiliorivolge un augurio ai milanesi. “Conosco bene i grandi sforzi e i sacrifici compiuti anche nei gesti quotidiani da ognuno di voi. A tutti oggi desidero dire ‘Grazie!’. È innegabile, siamo stanchi. Siamo stanchi delle limitazioni, delle regole che ci tengono distanti e dell’incertezza che pesa sul futuro”, aggiunge. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

zazoomblog : Natale: Fontana pensiero va a chi non cè più non è il momento di mollare - #Natale: #Fontana #pensiero #momento - matteotti_g : RT @ksnt63: Il #presepe napoletano è qualcosa che il mondo intero ammira, estasiato, e ci invidia. Eh ma Fontana e la #Lega lombarda (quell… - villani_e : #Fontana #Gallera Non '' ve piace 'o presepe ?'' << Spara 'sti botte alluma 'sti bengala arrust'… - Majden3 : RT @ksnt63: Il #presepe napoletano è qualcosa che il mondo intero ammira, estasiato, e ci invidia. Eh ma Fontana e la #Lega lombarda (quell… - DaniBailo : RT @ArtemiosMilani: La Lombardia santifica il Natale rifiutando un presepe regalato dalla Campania. Fontana & Co ci danno un bell'esempio s… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale Fontana Natale: Fontana, 'pensiero va a chi non c'è più, non è il momento di mollare' SardiniaPost Natale: Fontana, 'pensiero va a chi non c'è più, non è il momento di mollare'

Milano, 24 dic. (Adnkronos) - 'Questo è certamente un Natale diverso, ma è sempre Natale. In quest’anno così difficile, il mio primo pensiero è ...

Spettacoli di Natale: il "cartellone digitale" di Roma Capitale nei musei della città

ROMA - Accoccolati sul divano davanti all’albero di Natale ma “viaggiando” a distanza nei Musei di Roma Capitale. Dal 26 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 con le attività di Natale nei musei on line e N ...

Milano, 24 dic. (Adnkronos) - 'Questo è certamente un Natale diverso, ma è sempre Natale. In quest’anno così difficile, il mio primo pensiero è ...ROMA - Accoccolati sul divano davanti all’albero di Natale ma “viaggiando” a distanza nei Musei di Roma Capitale. Dal 26 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 con le attività di Natale nei musei on line e N ...