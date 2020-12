Marta muore a 27 anni in un tragico schianto insieme al suo cagnolino (Di giovedì 24 dicembre 2020) La giovanissima studentessa Marta Gori è morta sabato notte in un tragico incidente autostradale: stava tornando a casa per il Natale. Marta Gori, studentessa di 27 anni originaria di Padova ma stabilitasi ad Udine, aveva deciso di mettersi in auto con il suo cagnolino per tornare a casa dalla famiglia per le festività natalizie. La giovane quest’anno stava frequentando un master post laurea in “Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni”, dopo aver ottenuto la laurea in Scienze dell’Educazione l’anno precedente. Con le lezioni, online, concluse, Marta aveva deciso di passare le vacanze a casa dei genitori, in quella Padova in cui era cresciuta ed aveva tutti gli affetti più cari. (Continua..) Il suo viaggio di ritorno verso la città veneta, però, si è ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 24 dicembre 2020) La giovanissima studentessaGori è morta sabato notte in unincidente autostradale: stava tornando a casa per il Natale.Gori, studentessa di 27originaria di Padova ma stabilitasi ad Udine, aveva deciso di mettersi in auto con il suoper tornare a casa dalla famiglia per le festività natalizie. La giovane quest’anno stava frequentando un master post laurea in “Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni”, dopo aver ottenuto la laurea in Scienze dell’Educazione l’anno precedente. Con le lezioni, online, concluse,aveva deciso di passare le vacanze a casa dei genitori, in quella Padova in cui era cresciuta ed aveva tutti gli affetti più cari. (Continua..) Il suo viaggio di ritorno verso la città veneta, però, si è ...

