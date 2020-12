Lamorgese, appello 'all'autocontrollo e alla responsabilità' (Di giovedì 24 dicembre 2020) 'Non ci possiamo permettere cedimenti nel rispetto delle regole, per questo non mi stanco di far leva sul senso di responsabilità'. Nel primo giorno di lockdown, del via alle misure da zona rossa in ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 24 dicembre 2020) 'Non ci possiamo permettere cedimenti nel rispetto delle regole, per questo non mi stanco di far leva sul senso di'. Nel primo giorno di lockdown, del via alle misure da zona rossa in ...

COVIDbot_ITA : RT @Viminale: Controlli anti-#COVID19 potenziati per le feste ma #Natale sia nel segno della responsabilità. In 2 interviste l'appello del… - Viminale : Controlli anti-#COVID19 potenziati per le feste ma #Natale sia nel segno della responsabilità. In 2 interviste l'ap… - uiltucs : La nostra lettera-appello al premier @GiuseppeConteIT e alle ministre Luciana #Lamorgese e @CatalfoNunzia oggi su… - armidago68 : #18ottobre riprendo il Twitt di @sobchak69 per fare 1 appello al @Viminale, Ministra #Lamorgese perché firmino il… - FalcionelliFede : RT @Viminale: Operazione della #PoliziaPostale contro la pedopornografia on line. #Lamorgese: senza sosta l'attività di contrasto al gravis… -

Ultime Notizie dalla rete : Lamorgese appello Lamorgese, appello 'all'autocontrollo e alla responsabilità' TG La7 Lockdown di Natale: 70 mila agenti in azione. Lamorgese: autocertificazioni controllate attentamente

ci devono indurre a diffondere il più possibile un appello all'autocontrollo e al senso di responsabilità". Lo afferma in un'intervista al Quotidiano Nazionale il ministro dell'Interno Luciana ...

Covid-19, Lamorgese: “Le autocertificazioni saranno oggetto di controllo attento”. MODULO [PDF]

ci devono indurre a diffondere il più possibile un appello all’autocontrollo e al senso di responsabilità”. Lo afferma in un’intervista al Quotidiano Nazionale la ministra dell’Interno, Luciana ...

ci devono indurre a diffondere il più possibile un appello all'autocontrollo e al senso di responsabilità". Lo afferma in un'intervista al Quotidiano Nazionale il ministro dell'Interno Luciana ...ci devono indurre a diffondere il più possibile un appello all’autocontrollo e al senso di responsabilità”. Lo afferma in un’intervista al Quotidiano Nazionale la ministra dell’Interno, Luciana ...