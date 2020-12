In giro in auto a tarda sera: multati 4 giovani (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nel corso dei numerosi posti di controllo, effettuati anche sulle principali arterie d'ingresso in città, le Volanti della Questura hanno sanzionato quattro cittadini, residenti in città ed in ... Leggi su vicenzatoday (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nel corso dei numerosi posti di controllo, effettuati anche sulle principali arterie d'ingresso in città, le Volanti della Questura hanno sanzionato quattro cittadini, residenti in città ed in ...

Faroaldo11 : Oggi ho fatto 120 km di strade statali in Lombardia (tutta la provincia di Mantova da nord a sud). Pochissima gente… - AttilaAzureRive : RT @Rog_2: Molte auto e molta gente in giro. Parcheggi dei supermercati pieni. Ogni tanto si sente il ronzio di un elicottero. Non sembra a… - xbeshax : Storie di tizia in auto che fa la morale perché c'è gente in giro, ma lei è in giro. - viss_ale : @aidalaverdadera Io non credo che lei voglia “vendere” la favoletta, probabilmente vuole così tanto il grande amore… - 71maxjuve : @SkyTG24 Compilo l’auto certificazione e vado in giro con i due miei amici?? -

Ultime Notizie dalla rete : giro auto In giro in auto a tarda sera: multati 4 giovani VicenzaToday