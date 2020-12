De Paul: “Lavorando bene riuscirò a giocare la Champions. Andrò via da Udine al momento giusto” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista a Sky. L’argentino ha parlato della sua esperienza a Udine e delle sue ambizioni per il futuro. Queste le sue parole: “Udine è una città bellissima, mi ha accolto molto bene, mi ha permesso di realizzare il sogno di andare in Nazionale. Ho ricevuto tanto sia dalla città, sia dal club, mi mancherà quando la lascerò. Voglio sempre di più. Dev’essere pazzesca la sensazione che si prova quando si affronta un quarto o una semifinale di Champions. Sono certo che li giocherò prima o poi, se uno lavora bene riesce a raggiungere i propri obiettivi. Voglio arrivare preparato a quel momento, non voglio forzare nulla, Andrò via da Udine al ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 dicembre 2020) Rodrigo De, centrocampista dell’se, ha rilasciato un’intervista a Sky. L’argentino ha parlato della sua esperienza ae delle sue ambizioni per il futuro. Queste le sue parole: “è una città bellissima, mi ha accolto molto, mi ha permesso di realizzare il sogno di andare in Nazionale. Ho ricevuto tanto sia dalla città, sia dal club, mi mancherà quando la lascerò. Voglio sempre di più. Dev’essere pazzesca la sensazione che si prova quando si affronta un quarto o una semifinale di. Sono certo che li giocherò prima o poi, se uno lavorariesce a raggiungere i propri obiettivi. Voglio arrivare preparato a quel, non voglio forzare nulla,via daal ...

